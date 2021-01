LDODK wint by start fan Kuorbal League fan Groen Geel

LDODK hie by it skoft al in gat fan fiif punten slein mei de besikers út Noard-Hollân. Under mear troch trije doelpunten fan Marloes Frieswijk stie it 12-7.

De twadde helte gie hieltyd lykop, en dat wie geunstich foar de thúsploech, want dêrmei bleau de marzje fan fiif beholden: 23-18.