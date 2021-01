Aris Ljouwert wint foar twadde kear seizoensiepener fan The Hague Royals

Nei it earste kwart seach Aris noch tsjin in efterstân oan: 20-15. Dy efterstân waard yn it twadde kwart wer goedmakke. Chad Frazier makke op slach fan it skoft in trijepunter en brocht dêrmei de stân nei 33-34.

Nei it skoft die dan úteinlik it kwaliteitsferskil tusken Den Haag en Aris bliken. De Ljouwerters wûnen it tredde kwart mei 29-13 en rûnen dêrtroch út nei 46-63. De oerwinning kaam yn it fjirde kwart net mear yn gefaar. Aris rûn sels noch út nei 66-86.