Jelmer Chardon wiis mei tophynst Jurre 495: "Hy is der wer"

"Ik wie hjir kaam foar it kampioenskip. Dat is miskien net ferstannich, mar ik wist dat er it koe. Mei dy ynstelling binne je net gau tefreden. Mar it moat noch even besakje. It is net gebrûklik, wat hjir bard is."

"Apart beslút fan de sjuery"

Hynsteman Age Okkema neamt it beslút fan de sjuery, om de reservekampioen kampioen te meitsjen, "wat apart". Syn hynst Jehannes 484 waard kampioen by de âldere hynsten. "Ik hie tocht, se pakke de beide âlde hynders, as kampioen en reservekampioen."

"Hjir hie ik net op rekkene. Mar klear, it is super foar Jelmer, en Jurre wie hiel bêst. Je kinne der fanalles fan tinke, mar je tinke altyd wat oars as de sjuery."