Tredde plak nei dei ien foar Femke Kok, mar alles leit noch iepen

Op de 500 meter rydt Femke Kok nei in tiid fan 37,52. Dat is oant dan ta de rapste tiid, mar yn de lêste rit dûkt Angelina Golikova der mei 37,27 ûnder. De Russyske is ek de hâldster fan it baanrekôr op de 500 meter. Dat stiet op 37,02. De Eastenrykse Vanessa Herzog wurdt tredde, krekt foar nûmer fjouwer Jutta Leerdam. Kok kaam nee-skodzjend oer de finish nei de 500 meter.

De winst op de 1000 meter gong in bytsje ferrassend nei Jorien Ter Mors. Mei in tiid fan 1.14,10 wie se mar fiif hûndertsten rapper as Jutta Leerdam. Femke Kok kaam yn de lêste rit út tsjin de Russin Golikova. Lang like it der op dat Golikova de rit winne soe, mar Kok pakte troch in bettere finish noch krekt de winst. Dêrmei waard se tredde op de 1000 meter.

Yn it klassemint stiet Kok no ek tredde, mar benammen de earste trije sitte hiel tichteby inoar. Golikova is earste, mar it ferskil op de 500 meter is mar 0.23 sekonden mei Kok. Jutta Leerdam stiet dêr tusken. Ter Mors is fjirde.