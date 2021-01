Poadium fier fuort foar Marwin Talsma op EK allround

Talsma begûn de dei goed mei in persoanlik rekôr op de 500 meter. Yn novimber hie hy syn PR al ferbettere nei in tiid fan 38,00 en dêr ried hy fjouwer hûndertsten ûnder. Mei dizze tiid waard hy santjinde, mar Talsma moat it hawwe fan de langere ôfstannen. Dat liet hy op de 5.000 meter ek wol sjen troch as fjirde te einigjen. Talsma kaam net yn de buert fan syn PR: dêr siet hy mei 6.17,12 goed trije sekonden boppe. Patrick Roest wûn de 5.000 meter mei oermacht yn 6.10,26. Twadde waard de Sweedske Nils van der Poel. Marcel Bosker makke it poadium kompleet.

Boppe-yn it klassemint seach Roest dat Sverre Lunde Pedersen de 500 meter wûn, mar op de 5.000 meter wie Roest folle better as de Noar. Sadwaande stiet Roest nei de earste dei rom oan kop en makket hy syn favoriterol hielendal wier. Pedersen stiet twadde mei 2,5 sekonde efterstân op de 1.500 meter. Marcel Bosker stiet tredde op 3,08 sekonden fan Roest. Talsma is yn it algemien klassemint no njoggende mei 6,77 sekonde efterstân op Roest.