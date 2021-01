Monnikenloop op Skiermûntseach giet dit jier oer

De jierlikse Monnikenloop op Skiermûntseach giet dit jier net troch. De loop hie ein maart wêze sillen, mar mei it each op de coronasituaasje sjocht de organisaasje it net sitten dy trochgean te litten. En omdat alles sa ûnwis is, wol de organisaasje ek net in datum fierder yn it jier sette.