Antoinette de Jong oan de lieding op it EK allround

Op de 500 meter waard Antoinette de Jong tredde mei in tiid fan 38,89. De Poalske Karolina Bosiek wie de bêste mei 38,68, Jelizaveta Goloebeva twadde mei 38,84. De konkurrinten fan De Jong, sa as Schouten, Beune en Sábliková, einigen allegear fier achter har. Schouten die it wol knap op de 3000 meter. Dy wûn se mei 3.57,95, mar krekt boppe in baanrekôr fan Antoinette de Jong (3.57,32). De Jong kaam net yn de buert fan dat baanrekôr, mar waard wol deeglik tredde mei in tiid fan 4.02,19.

Yn it klassemint stiet De Jong no earste. Schouten hat op de 1500 meter no in foarsprong fan 0,79 op Schouten en 1,28 op Voronina.

Snein wurdt neist de 1500 meter ek noch de 5000 meter riden.