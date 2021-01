Grutte testdei yn Drachten foar soarchmeiwurkers fan 't Suyderhuys

GGD Fryslân wol in better byld krije fan de situaasje en lit dêrom in hiel soad minsken teste op de testlokaasje oan de Eikensingel.

It is bytiden drok mei auto's op it parkearterrein. De minsken dy't komme foar in test, hawwe wol noed oer de Britske fariant fan it coronafirus.

Foar de soarchmeiwurkers dy't gau wer oan it wurk moatte, wurdt in sneltest ôfnommen. Oaren krije moandei de útslach.