Fideodeiboek: Coronapasjint yn sikehûs Tjongerschans: "Het moeilijkste was om mijn man te bellen"

Hoe giet it mei de coronapasjinten dy't yn it sikehûs lizze? Neffens Elco Spoelstra, teamlieder fan de IC yn de Tjongerschans op It Hearrenfean, wiene dêr yn de earste weach folle mear ferhalen oer. Dêrom hat hy foar syn fideodeiboek Ilse opsocht. Se leit op dit stuit op de corona-ôfdieling fan it sikehûs.