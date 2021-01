Omrop TIP: 'Kapitein Oerol' yn Fryslân DOK

Buro de Vries



Doe't Joop Mulder ôfskie naam fan Oerol bleau hy mei hert en siel belutsen by kultuer en it Waad. Syn projekt 'Sense of Place' is in keunstrûte by de waadkust del, oant Denemarken ta. It radioprogramma Buro de Vries trof Joop Mulder yn 2017 oan de seedyk, eagjend oer it Waad. Ek dat ynterview is snein op 'e nij te hearren yn in spesjale útstjoering fan Buro de Vries.