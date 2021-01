LIVE: Folgje de finaledei fan de Hynstekeuring

Yn de ôfrûne twa dagen stie de twadde besichtiging fan de jonge hynsten sintraal. Yn de earste besichtiging healwei desimber kwalifisearren 112 hynsten har foar de twadde stap op wei nei in mooglike karriêre as stamboekhynst. Dêr binne no noch 97 fan oer, dy't oan de keuring meidogge.

Om't der dit jier - fanwegen corona - gjin publyk by wêze kin yn Drachten, is it hiele evenemint by Omrop Fryslân te folgjen.

Besjoch hjir dei 1 en dei 2 werom: