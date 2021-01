Bûtensport ûnder dak: skeelerjen is populêr yn de lockdown

Mear as 50 minsken steane op freedtejûn op de baan op Sportstad Hearrenfean. Se skeelerje ûnder dak, mar dochs is it in bûtensport. En dat hat alles te krijen mei it feit dat de muorren iepen binne. It is te fielen oan de temperatuer op de baan en wa't net goed sjocht kin samar tinke dat er eins op in iisbaan stiet.

"De sporten liggen natuurlijk dicht bij elkaar, maar de ijsbanen zijn dicht en wij kunnen door. Dat is ons geluk op dit moment", seit Alfred van den Akker fan skeelerferiening Lindenoord. "Er zijn best veel mensen die er nu voor kiezen om de skeelers onder te binden."