GrienLinks wol dúdlikheid oer lytse gasfjilden: bewenners belûke en apart fûns

Gaswinningsbedriuw Vermilion is fan doel om gas te winnen út fiif lytse gasfjilden yn de grinsregio, dy't ûnder oare ûnder Weststellingwerf lizze. It bedriuw praat dêroer mei it ministearje fan Ekonomyske Saken. De kommunikaasje kin in stik better, fine Steateleden fan GrienLinks yn de trije provinsjes. Bromet stelt no Keamerfragen út namme fan dy Steateleden.

Sa seit in Drintsk Steatelid dat bewenners eins net belutsen wurde. Sy krije de ynformaasje út de media. De frustraasje oer mynbou hat by lokale oerheden en bewenners yn ús regio noch nea sa grut west as no.