GGD test 400 soarchmeiwurkers fanwege útbraak yn soarchsintrum Surhústerfean

De útslaggen fan dy testen moatte begjin takom wike bekend wêze. Dêrnei set de GGD 'gerichte vervolgstappen'.

By sokke ûndersiken yn Brabân en Gelderlân hie minder as ien prosint fan de besmette persoanen de Britske fariant fan it firus. Yn de regio Rotterdam wie dat fiif persint.

GGD Fryslân krijt help

By it ekstra boarne- en kontaktûndersyk krijt de GGD Fryslân de kommende tiid help fan GGD'en út oare regio's.