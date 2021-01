Van der Heide werom by SC Cambuur: "Ik was compleet gesloopt"

Werom nei dy dei yn oktober dat Van der Heide training oan it jaan wie. Gewoan, sa as altyd. "Vanuit het niets kreeg ik hartklappers, zo voelde het. Het hield een tijdje aan en op een gegeven moment begin je te denken: wat is hier nu aan de hand?"

Compleet gesloopt

"Ik ben naar huis gegaan en p bed gaan liggen. Toen werd ik de volgende ochtend wakker en was ik helemaal gesloopt. Ik heb wat eten gehad en toen ben ik weer op bed gaan liggen. De dag erna werd ik weer wakker. Ik was compleet gesloopt."

In dei letter melde Van der Heide him by de dokter. Nei in pear ûndersiken, dêr't neat skokkends út nei foarren kaam, lei de âld-fuotballer út hoe't syn dagen derút seagen. Dy wiene foar in grut part fold mei wurk. By Cambuur, en as mei-eigener fan fiif escaperooms. "Dat bleek net wat teveel te zijn."

"Als je het zelf gaat bekijken, denk je wel: dit kan niet. Ik was vier, vijf jaar lang 24/7 aan het werk. Op een gegeven moment zegt het lichaam: dit moet maar even anders."