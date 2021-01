Johnny Jansen fynt krityk logysk, mar hâldt fêst oan eigen oanpak

Alle fuotbaltrainers yn Nederlân witte yntusken wol hoe't se Hearrenfean bestride moatte, want sawat eltse oanfal begjint by Joey Veerman en Henk Veerman is it einstasjon. Skeakelje je de twa Volendammers út, dan leit in goed resultaat foar it gripen. En dus moat de technyske stêf gau wat nijs betinke, want dit wurket net mear.

Haadtrainer Johnny Jansen: "Dat zou kunnen, maar ik geloof in deze aanpak. We moeten gedisciplineerd zijn in het verdedigen en vanuit daar counteren. Als wij tegen RKC wat beter waren geweest in de eindpass, dan hadden we veel meer countermomenten kunnen benutten."