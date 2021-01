HEA! Robin van der Land is talintfol natuerfotograaf

Robin van der Land is 18 jier en hy komt fan De Westereen. Robin is sljocht fan natuerfotografy. Hy mei graach by Lauwerseach omstrune, want dêr sjogge je wer ris wat oare bistesoarten as by him thús yn de buert. De natuer sit neffens him altyd fol ferrassingen en der is alle dagen wer oare aksje. Mar, je moatte wol in soad geduld ha foar dat iene moaie plaatsje.