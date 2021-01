Tal coronabesmettingen sjit wer de loft yn: measten yn Achtkarspelen

Nei Achtkarspelen binne de measte besmettingen meld yn Ljouwert en Smellingerlân mei 35.

Feestjes mei âld en nij

Dat it firus him dizze dagen sa hurd ferspriedt yn it Easten en Noardeasten fan de provinsje, komt neffens de GGD ûnder oare troch in grut tal feesten mei âld en nij yn dy regio. De GGD makket him dêr grutte soargen oer. Dy grutte soargen ha se ek oer de Britske fariant, dy't fêststeld is yn Surhústerfean.

Omrekkene nei it tal bewenners, binne de ôfrûne wike de measte besmettingen fêststeld yn Achtkarspelen, Skylge, Smellingerlân, Tytsjerksteradiel, Noardeast-Fryslân en Dantumadiel.