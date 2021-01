Gemeenten wolle mei mekoar stride tsjin Den Haag om 'ferplichte' gas- en sâltwinning

De problemen spylje benammen yn Fryslân, Drinte en de Kop fan Oerisel. De gemeenten yn dizze regio's wolle no mei mekoar tawurkje nei in wiziging fan de mynbouwet.

Alle mynbou slute

Boargemaster Marcel Thijssen fan de gemeente Tynaarlo yn Drinte is derfan oertsjûge dat de belangen fan ynwenners swierder meiwage wurde soene, as der no in nije mynbouwet makke wurde soe.

Thijssen is hiel stellich. As Den Haach de hâlding net feroaret, is hy derfan oertsjûge dat de publike opiny oer gaswinning sa sterk wurde soe, dat der noch mar ien mooglikheid oerbliuwt: alle mynbou slute.