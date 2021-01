Cambuur makket him op foar wedstriid tsjin NEC: "It sil swier wurde"

De Ljouwerters reizigje sneontemiddei al nei Nijmegen, sa't der yn alle rêst tawurke wurde kin nei de wedstriid. Trainer Henk de Jong: "Eins is ús tarieding by útwedstriden better as by thúswedstriden. Wy ride sneon moai rêstich dy kant op, binne byinoar en kinne ús yn alle rêst tariede op de wedstriid. Dat hawwe we by thúswedstriden net".

Oan de ein fan de training rekke Mees Hoedemakers ek noch blessearre. Dit falt lykwols ta. Neffens Henk de Jong kin Hoedemakers gewoan spylje. As Cambuur wint fan NEC dan is de ploech eksakt in jier sûnder ferlies yn útwedstriden. Maklik sil it lykwols net wurde, want NEC is ien fan de subtoppers yn de earste difyzje.

Knokke

Henk de Jong: "Ik sis it hast alle wiken, mar ek NEC hat in goeie ploech. In goed fuotbaljende ploech mei jonge talinten en de nedige ûnderfining. In goeie miks. En it sil swier wurde, want der wurdt snie ferwachte. Dan moat der knokt wurde. Wy hawwe earder sjen litten dat wy dat ek kinne, mar wy moatte ek fuotbaljen bliuwe".