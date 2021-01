Gordyksters alle dagen twa kear yn aksje foar in fit begjin fan 2021

Joukje van Roeden is ien fan de dielnimmers oan de challenge. Oerdeis wurket se as griffy by in gemeente yn Drinte, en dus wie se fan miening dat se sels wol wat mear bewege mocht. "Ik haw in sittend berop en foar't ik it wit ferstiivje ik hielendal, en dat wie eins ek al it gefal. Doe tocht ik: dit moat oars. Ik moat in hurde klap derop jaan." En dus joech se har op foar de Fit Challenge.

Freedtemoarn binne wy foar dy challenge in blokje om by De Gordyk. In dikke twa kilometer en in heal oere lekker fris derút, Van Roeden fynt it hearlik! "It leuke is dat je minsken tsjinkomme. Je kinne spitigernôch net mei se yn petear fanwege de coronamaatregels, mar it is wol in gefoel fan mienskip."

Kreatyf

De Fit Challenge is in idee fan sportsintrum Kortzwaag yn it doarp. Se meie fanwege de hjoeddeistige maatregels hast gjin sportlessen mear jaan, en dus waard der socht nei alternativen. By de sportskoalle sels binne twa grutte bûtenromtes reservearre foar yndividuele sporters. "De eerste golf was heel anders, toen was het lente en konden we best veel buiten doen. Ook groepslessen konden buiten", fertelt Marije de Leeuw fan it sportsintrum. "We kunnen nu veel minder, je mag maar met tweetallen." En dus moast der kreatyf neitocht wurde oer in oplossing.

It hjoeddeistige programma jout sporters de romte om op eigen gelegenheid, mar wol yn in mienskip, te sporten. Dêrnjonken binne by de sportskoalle sels hiele beheinde mooglikheden om ek in heal oere goed te bewegen. "We hebben plekken gereserveerd voor spinning en voor twee krachtcircuits, daarnaast gaan we nog hardlopen met twee mensen en nog wandelen met twee mensen." Al dizze sporten meie maksimaal mei twa minsken, en alles is bûten.