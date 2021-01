Gemeente: Sjitterrein Ketlik wurdt net skjinmakke

Trije jier lyn kocht Marko de Vries it it âld sjitterrein fan de plysje. Hy wol dêr sportaktiviteiten organisearje foar bern mei gedragsproblemen.

Oant no ta is it der noch net fan kaam. De Vries easket dat de gemeente it terrein skjinmakket. De gemeente seit dat sanearring net urgint is. De grûn soe dêr net smoarch genôch foar wêze. Undersikers sizze dat der gjin gefaar is foar de folkssûnens.

'Geen acute saneringplicht'

Dat de kûgels lizzen bliuwe, wie eins al bekend seit Van Veen. "Er is op dit moment geen acute saneringsplicht. Dat is ook gebleken uit het bodemonderzoek."

Der is net ien dy't bestriidt dat de kûgels der lizze. "Daar hoeven we niet omheen te draaien", seit Van Veen.

De oksidaasje fan it lead út de kûgels soarget foar fersmoarging. It wurdt allinnich mar mear as it langer lizzen bliuwt, seit Van Veen. Hy seit dat de provinsje bepale moat wannear't de fersmoargde grûn wol skeadlik is foar de folkssûnens.