Berne-opfangen by Surhústerfean benaud troch corona-útbraak 't Suyderhuys

Yn Droegeham is de needopfang sûnt freed previntyf sletten, jout stichting Noventa (foar kristlik primêr ûnderwiis yn Achtkarspelen) oan. Mei stichting Roobol (Regionaal Orgaan Openbaar Basisonderwijs Lauwersland) is der in brief opsteld dy't nei de âlden gien is. Tegearre hearre der 25 basisskoallen ûnder de twa stichtingen.

De skoalkoepels wolle de oare berne-opfangen graach iepen hâlde, skriuwe sy yn in brief oan de âlden. Dêrom de oprop om de bern net te bringen as sy kontakt hân hawwe mei bewenners of meiwurkers fan 't Suyderhuys. De stichtingen hawwe der begryp foar dat it dreech wêze kin foar âlden om bern op te fangen, mar sy hawwe ek noed oer de Britske fariant fan it firus. De stichtingen jouwe oan kontakt te hawwen mei GGD Fryslân oer wat sy it bêste dwaan kinne.