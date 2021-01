Waadfûns ferheget subsydzjeregeling foar Waadprojekten nei 8,5 miljoen

It Waadfûns ferheget de STUW-subsydzjeregeling foar Waadprojekten. Bedriuwen, organisaasjes en lokale oerheden kinne dy subsydzje oanfreegje foar projekten dy't te krijen hawwe mei it Waadgebiet, bygelyks lânskipsûntwikkeling of duorsume enerzjy. It bedrach dat beskikber stiet is omheech gien fan 4 nei 8,5 miljoen euro. Ek is de oanfraachperioade langer makke, men kin no oant maaie oanfragen yntsjinje.