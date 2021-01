VIDEO: Kijk naar de eerste twee dagen van de Hynstekeuring

De jaarlijkse Hengstenkeuring van het KFPS, de Koninklijke Vereniging "Het Friesch Paarden-Stamboek", is drie dagen lang te volgen bij Omrop Fryslân omdat er dit jaar - vanwege het coronavirus - geen publiek bij kan zijn in Drachten. Het hele evenement is van 14 tot en met 16 januari live te volgen.