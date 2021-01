Frustraasje by gemeenten: ynwenners ha neat te sizzen oer gas- en sâltwinning

Jeannet van der Velde fan boargerkomitee GasDrOvF yn 'e gaswingebieten wit wêr't dat oer giet. Al jierren binne se dwaande om in bytsje grip te krijen op de gaswinning yn it 'provinsjale trijelannepunt.'

Dat besykje se by it ministearje fan Ekonomyske Saken en it Staatstoezicht op de Mijnen. Ek binne se dwaande om in foet tusken de doar te krijen by gaswinner Vermilion as serieuze petearpartner. Eigen saakkundigen waarden ynskeakele en se stapten nei de Ried fan Steat.

Oft it allegearre wat opsmiten hat? Vermilion en Ekonomyske Saken kundigen koartlyn oan dat se mei in proseduere úteinsette foar nije winputten en gasfjilden yn it gebiet.