EK-debutanten Kok en Talsma gean foar 'goede races', De Jong wol it heechste poadium

Foar de 20-jierrige Kok is it har earste grutte sprinttoernoai by de senioaren. "Ik bin benijd wat ik ferwachtsje kin fan de oare konkurrinsje út it bûtenlân", seit Kok, dy't op it NK sprint as twadde einige, nettsjinsteande trije ôfstânsoerwinningen.

Bûtenlânske foarm

De konkurrinsje is it grutte fraachteken op it earste ynternasjonale toernoai yn dit coronaseizoen. Yn guon lannen hawwe noch gjin grutte wedstriden west en dus is it ôfwachtsje wat de foarm fan de bûtenlanners is. "Nei dit wykein sjogge we wol hoe't it derfoar stiet", seit Kok.

Dúdlik is wol dat lângenoate Jutta Leerdam ien fan de grutste kânshawwers is foar de titel, mar ek de Russyske riders binne grutte konkurrinten foar Kok. "Dat tink ik wol en yn myn team sit ek noch Vanessa Herzog út Eastenryk, dy is ek goed. It wurdt wol spannend."