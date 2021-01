Dantumadiel, Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel blike Fryske coronahotspots

It tal stjergefallen leit foar de tredde wike op rige in stik heger as trochsneed. It wiene der 18, ien mear as ferline wike. Dat komt benammen trochdat it firus him de lêste wiken hurder ferspriedt yn ferpleech- en fersoargingshûzen.

It offisjele stjertesifer yn Fryslân yn ferbân mei corona stiet no op 207. It werklike tal stjergefallen as gefolch fan it firus leit heger, om't net elkenien test wurdt.