Henk Veerman 'moedeloos' nei lykspul: "We moeten heel snel naar de tekentafel"

Veerman wit net hoe't it kin dat syn ploech yn sa'n minne perioade sit. "Als we het wisten hadden we het meteen omgedraaid. Op dit moment zitten we even in een hele vervelende situatie waar we kennelijk niet uitkomen. Dat is heel erg vervelend", sa seit Veerman.

"Wij moeten heel snel op de tekentafel een creatief plan verzinnen om hier zo snel mogelijk uit te komen", seit de oanfaller. Der moat yndie gau in plan komme, want Hearrenfean hat mar leafst noch fiif wedstriden op it programma yn jannewaris. "Ik raak niet snel in paniek, naar er is wel duidelijk een dipje en dat is erg vervelend."