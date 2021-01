Ministers: Foarearst gjin jild foar Lelylijn út Wopke-Wiebesfûns

Op de list mei projekten dy't jild krije kinne steane wol ferskate OV-projekten by de stêden Amsterdam, Rotterdam, Den Haach en Utrecht. De bettere spoarferbining tusken de Rânestêd en it noarden wie foar it groeifûns oanmeld troch it ministearje fan Ynfrastruktuer en Wettersteat, mar foldocht neffens de ministers Hoekstra en Wiebes noch net oan de 'technyske toets' fan it fûns (pdf).

It net op list setten fan de Lelyline seit neffens de minsters neat oer it maatskiplik belang fan de nije spoarline.

'Gjin man oerboard'

"It is fansels spitich dat de Lelyline der noch net tusken stiet, mar der is noch gjin man oerboard", is de earste reaksje fan VVD-steatelid Durk Pool, ien fan de minsken achter de lobby foar de Lelyline. Neffens Pool wurdt it heech tiid dat der in offisjele Maatskiplike Kosten- Batenanalyze (MKBA) útfierd wurdt foar de Lelyline.

Foar in projekt dat sa grut en kostber is as de Lelyline is de Ryksoerheid ek ferplichte om in MKBA út te fieren. As dy der leit, kin ek in nasjonaal groeifûns yn de eagen fan Pool net mear om de Lelyline hinne.

De Lelyline ferbynt Lelystêd fia Emmeloard, It Hearrenfean en Drachten mei Grins en is 125 kilometer lang. In ferline jier publisearre potinsje-ûndersyk fan it Ryk en de noardlike provinsjes rûst de kosten fan de nije spoarline op sa'n 4 oant 6 miljard.