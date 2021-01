FIDEO: Hoe wurket de reedrydbubbel yn Fryslân?

"Liket wol wat op in finzenis"

It is strang. Hiel strang. Mar, it moat wol om noch inkelde ynternasjonale wedstriden ride te kinnen. Antoinette de Jong fertelt oer har ûnderfiningen yn de earste wike fan de bubbel: "Kinst gjin kant op. It liket wol wat op in finzenis. Oeral binne kamera's, ast yn- en úttsjekst moast sizze wêr'tst hinne giest en moast binnen in akseptabele tiid werom wêze."

Yn de bubbel sitte, hâldt ek yn dat je famylje en freonen fiif wiken net sjen kinne. Dat is somtiden wol dreech, fynt Femke Kok. "Oan de iene kant is it spitich datst sa lang fuort bist en elkoar net sjen kinst. Allinne it is foar in goed doel en we meie wedstriden ride, dus dan ha ik it der wol foar oer." De Jong mist foaral it stikje ûntspanning. "Ik mis om nei de hynders te gean, want dat jout my rêst. No sitte je allinne mar yn it hotel."

Marwin Talsma debutearret oankommend wykein op it EK allround. It betsjut dat er sûnt dizze wike yn de bubbel sit. "De tiid troch de wike moatte je wol oerbrêgje. Foar de rest is it sa slim ek net. It is net in hel ofsa. Mar, it is leuker om thús te sitten en je eigen ding dwaan te kinnen."