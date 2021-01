Stroomkabel net oer Fryslân, mar Burgum bliuwt wach: Sintrale moat fuort

Aksjekomitee Noardermar hat him twa jier lang ferset tsjin de komst fan de kabel nei yn Burgum. "We binne geweldich bliid mei it nijs," seit Klaas de Haan fan it aksjekomitee. "Mar we bliuwe wach foar de takomst."

De sintrale yn Burgum stiet al jierren ta diskusje. Hy is yn 1970 boud, mar leit yntusken al jierren stil. By it projekt 'Net op Zee', dêr't in wynmûnepark boppe de Waadeilannen oanlein wurdt, kaam de sintrale yn byld by it ministearje. Burgum moast it oanknopingspunt wurde tusken it wynmûnepark en it lanlike elektrisiteitsnetwurk.

Bromlûd

"Mar dan krigen wy hjir in ferfelend lûd te hearren," seit Klaas de Haan. "Dat soe in bromlûd wêze dat dei en nacht trochgiet. Ast deryn wennest, wurdst dêr net bliid fan. Dat soarget foar sa'n oerlêst. En dan komt der dan ek mear ferkear en folle mear gedoch. Dat kin nea goed wêze."