Postbesoargers stjoere massaal kaarten nei 9-jierrige Britt út Molkwar

Mem Marijke Boersma doarde de brief hast net werom te jaan oan Britt: "Ik ha har efkes in krûpke jûn, want doe't ik de brief weromjoech, seach ik de teloarstelling op har gesicht." Letter op de dei sette se in foto fan de brief mei it ferhaal op Facebook. "Dêr haw ik byset dat er safolle mooglik dield wurde moast mei postbesoargers. Sa koene se it boadskip dochs meikrije, tocht ik."

Reaksjes út hiel Nederlân

It berjocht waard manmachtich dield en út it hiele lân kamen reaksjes. Net allinnich op ynternet, mar ek kamen der tsientallen kaartsjes nei Molkwar. Britt moast de kaart fan Nederlân derby hawwe om te sjen wêr't de kaarten weikamen: "Seelân, Limboarch, Den Helder, Grinslân, Hattum. Kinst it sa gek net betinke of ik haw der in kaartsje weikrigen."