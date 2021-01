Soarchkoepel wol mear maatregels: minder besite en faker teste

Dat de Britske coronafariant fêststeld is by soarchsintrum 't Suyderhuys is in grutte skrik foar bewenners, famyljeleden en meiwurkers, seit Nuijens. "Het is een aannemelijke verklaring voor het grote aantal besmettingen in 't Suyderhuys en een verdrietige vaststelling", seit er. "We betreuren dit zeer."

Se wienen der by de KwadrantGroep al benaud foar dizze útbraak. "Dat was waarschijnlijk ook de reden dat we op zo'n hoog aantal besmettingen zitten."

Nijs komt hurd oan

"It nijs fanút 't Suyderhuys komt hurd oan", seit boargemaster Oebele Brouwer fan Achtkarspelen. "As gemeente stypje we wêr't we kinne. Wat we no mei mekoar dwaan moatte, is optrede tsjin it firus. Wa't klachten hat, moat in test dwaan litte. We ha al langere tiid te krijen mei corona, mar dit is fan in oare oarder."

Maatregels folgje

De Fryske GGD ropt ynwenners fan Fryslân op om de maatregels te folgjen, no't de Britske fariant ek yn Fryslân fêststeld is. "Dizze mutaasje is tige besmetlik, dus foar elkenien jildt dat de oardel meter ôfstân, it dragen fan mûlkapkes, hanwaskje, en thúsbliuwe by klachten fan grut belang is."