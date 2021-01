Britske coronafariant yn soarchsintrum 't Suyderhuys yn Surhústerfean

De eangst foar de Britske fariant is sa grut, omdat dy folle besmetliker is. De R - dat is it reproduksjegetal - leit folle heger as it firus dat hjir no omgiet. Dêrfan is de R 0,9. Fan de Britske fariant leit dy tusken de 1,3 en de 2. Dat betsjut dat ien persoan tusken de 1,3 en 2 oaren besmette kin. En dan giet it hurd.

De Britske fariant is net gefaarliker of deadliker as it oare coronafirus. It gefaar sit him yn de oantallen. As mear minsken besmet wurde, sil de druk op de soarch fierder tanimme.