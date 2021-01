Hynstekeuring yn oanpaste foarm: net mear neffens katalogus, mar stâl nei stâl

Bedriuwsaktiviteit

Direkteur Ids Hellinga fan it Frysk hynstestamboek sjocht de keuring as in bedriuwsaktiviteit. "Dit dogge wy it hiele jier al, mei coronarestriksjes. De keuring is sa ynrjochte dat der net folle minsken tagelyk by binne. It is fan grut belang dat de keuring en seleksje fan dekhynsten trochgiet. Foar de eigeners is it wol ferfelend dat se net by de keuring fan harren eigen hynsten wêze kinne."