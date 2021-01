Asscher opstapt as kandidaat-listlûker, "grut ferlies foar de partij"

De leden fan de PvdA soenen Asscher kommend wykein op it partijkongres beneame as listlûker. Dat giet no net mear troch. Yn in fideo seit Asscher dat de PvdA 'essinsjeel' is foar in earlikere takomst, mar de diskusje dy't no spilet oer Asscher makket it foar him net mooglik om listlûker te wêzen.

"Grut fan Asscher"

"It is spitich, want Asscher is is in geweldige lieder en in grut debater mei in soad kennis", seit Veldhuis. "Asscher hat sein dat net ien grutter is as de partij. Dat is grut fan him."

"Hy hat in goed foarbyld jûn. Ik rop it kabinet ek op om ôf te treedzjen, meitsje skjin skip. Litte we no ris mei in skjin laai begjinne." Veldhuis sjocht Twadde Keamerlid Lilianne Ploumen as de geskikte opfolger foar Asscher. "Ik tink dat sy it bêste is. Mar dat is myn priveemiening."

Oare nammen dy't neamd wurde, binne dy fan boargemaster fan Rotterdam Ahmed Aboutaleb en vicefoarsitter fan de Europeeske Kommisje Frans Timmermans. "Dat binne twa kanjers. Sy soene it goed dwaan kinne, mar oft se beskikber binne, witte we net."