Hynstekeuring fan start yn Drachten; sûnder entûsjast publyk en mei strang coronaprotokol

"It is hiel oars as oars. We ha oars in enoarm draaiboek, mar it draaiboek foar no hienen we net paraat", seit Marijke Akkerman. "De coronamaatregels meitsje it wol yngewikkeld. We ha in soad oerlein mei de gemeente." Ofrûne simmer ha se ek al in soad online-keuringen dien. "We wisten al in bytsje hoe't it moast, mar it is in enoarme útdaging." It is ek wennen dat by it foarbringen gjin reaksje fan it publyk komt. "Dat jout in oare sfear, mar elk is wol bliid dat it trochgiet."

De ôfrûne dagen binne al in tal demonstraasjes en huldigingen hâlden yn de hal of op lokaasje by de eigener fan de hynders. Opnames hjirfan binne de kommende dagen tusken de keuringen troch te sjen.