UPDATE: Auto klapt op beam yn Muntsjesyl; ien persoan nei sikehûs

Nei alle gedachten wie glêdens yn in flauwe bocht de oarsaak fan it ûngelok. Ferskate helptsjinsten, wêrûnder de brânwacht en de ambulânse, kamen op it ûngelok ôf.

Ien fan de ynsitters fan de auto is ferwûne ôffierd nei it sikehûs. Hoe't de oare ynsitter der krekt oan ta is, is net dúdlik.

De dyk hat in skoft ôfsletten west. De plysje ûndersiket de eksakte oarsaak fan it ûngelok. In berger hat de slim skansearre auto ôffierd.