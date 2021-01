CBS: mear minsken yn de bystân troch corona, oandiel yn Ljouwert heech

Sûnt 2017 naam it oandiel minsken yn de bystân lanlik sjoen ôf, mar dêr is no dus wer feroaring yn kaam. It CBS hat de sifers berekkene sûnt 2009. Nei dat jier is it effekt fan de ekonomyske krisis ek te sjen yn it oandiel minsken dat bystân krijt. Nei 2017 begûn it oandiel wer te ôf te nimmen troch in pear jier fan ekonomysk werstel. It CBS jout wol oan dat der yn tsien jier in tal feroaringen trochfierd is yn it sosjale stelsel, lykas it ynfieren fan de Partisipaasjewet en oanpassingen yn de Wajong.

Ferskillen tusken gemeenten

As je it oantal bystânsûnfangers tusken 2019 en 2020 ferlykje, dan is it op de Waadeilannen it meast tanaam. Dêr is it oantal ynwenners lykwols ek hiel leech, dêrtroch kin it oandiel flink skommelje. Nei de eilannen folgje Hearrenfean en Harns, mei in prosintueel ferskil fan 6,2 en 4,5. Yn ferhâlding mei it oantal ynwenners is it tal minsken yn de bystân yn dy twa gemeenten it meast tanaam it ôfrûne jier.

Yn De Fryske Marren, Eaststellingwerf en Noardeast-Fryslân is it oandiel bystânsûntfangers just ôfnaam it lêste jier.