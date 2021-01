Al tûzenen hantekens sammele tsjin sluting keukens fan Patyna

It bringen fan de hantekens sil hy mei syn partner dwaan, dy't yn in Patyna-wensoarchsintrum yn Snits wennet. Hoe en wat wol Kimm net bekend meitsje, om't it wol feilich barre moat yn coronatiid.

Op ynternet rint noch in oare petysje 'Houd de Patyna keukens open', dy't minsken mei harren gegevens of sosjale media-account tekenje kinne. It is net bekend wa't dizze petysje opset hat, mar hjir binne yntusken al mear as 3.000 hantekens garre.

Patyna wol mear as in miljoen euro besunigje mei de maatregel. In soad bewenners, famylje en meiwurkers wiene oerfallen troch it berjocht. Guon meiwurkers ferlieze harren baan troch de maatregel. Neffens it bestjoer fertsjinne de kommunikaasje net 'de schoonheidsprijs.'