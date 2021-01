Lycklamawei yn Wolvegea wurdt feiliger; frachtferkear moat tenei omride

Oer de Lycklamawei yn Wolvegea mei fan 1 maart ôf gjin frachtferkear mear ride. De Lycklamawei is in belangrike tagongsdyk by it Van der Valkhotel wei oer it spoar nei it sintrum ta. Ferline jier hat de provinsje in bypass oanlein by de rotonde oan de ein fan de Stellingweg. Dêrtroch wurdt trochgeand ferkear om Wolvegea hinne laat.