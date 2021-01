FIDEO: Gemeente praat oer kwestje 'Ketliker sjitbaan'

Wat wie no de bestimming fan de grûn fan de eardere sjitbaan by Ketlik? Hoe koe it dat de gemeente Hearrenfean eins net iens wist dat dêr sketten waard? En hoe slim is de grûn fersmoarge mei lead? Dizze fragen libje by guon gemeenteriedsleden yn Hearrenfean. De ried praat tongersdei oer de ûntstiene sitewaasje yn Ketlik.