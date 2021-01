"De reedrydbubbel is ien fan de feilichste plakken op de wrâld"

De ôfrûne moannen is der troch in ferskaat oan partijen wurke om sa'n reedrydbubbel mooglik te meitsjen. Douwe de Vries hat ek belutsen west by dat proses en is bliid dat it no fan start gien is. "Uteinlik komme hast alle lannen, útsein Japan en in pear hiele lytse lantsjes. Ik kin sizze, sûnder te oerdriuwen, dat it ien fan de feilichste plakken op de wrâld is."

Letitia de Jong hie sels ek graach yn de bubbel sitten, mar se pleatste har ein desimber net troch de gefolgen fan in blessuere. Dochs fynt se it hiel belangryk dat der noch wol ynternasjonale wedstriden riden wurde. "Yn Nederlân hawwe we in hiel sterke nasjonale kompetysje, mar dat is net yn alle lannen sa. Ik tink dat it just foar de bûtenlanners moai is om je te mjitten mei de konkurrinten, mei it each op folgjend jier." Dan binne de Olympyske Spelen.