Skoallen noch langer ticht; rek is der út yn it basisûnderwiis

Yn de parsekonferinsje fan tiisdei waard dúdlik dat der noch kâns is dat de basisskoallen op 25 jannewaris al wer iepen gean, mar dat is ôfhinklik fan de útkomsten fan it ûndersyk nei de Britske fariant fan it coronafirus. "Alleen als het kán gaan we in het basisonderwijs op maandag 25 januari terug naar klassikaal onderwijs", sei premier Rutte dêroer. Nije wike komt dêr dúdlikheid oer.

Groep acht

Benammen foar learlingen fan groep acht brekke spannende tiden oan. Sy krije meikoarten in skoaladvys foar harren rjochting op de middelbere skoalle. Fraach is wat dat advys noch wurdich is yn in skoaljier wêrby't de bern in soad thús sitte. "De bern ha in soad ûnderwiis ek thús hân en it advys giet oer in bern dat al langere tiid op skoalle meimakke hat. Wy tinke dat de resultaten dus goed genôch binne," leit Iedema út.