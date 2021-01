SC Hearrenfeantrainer Johnny Jansen hâldt opstelling tsjin RKC geheim

Opstelling net bekend

De Kroätyske middenfjilder Tibor Halilovic sit foar it earst by de wedstriidseleksje, dat jildt ek foar Syb van Ottele en twadde doelman Ariel Harush. De lêste oanwinst, Rami Kaib is noch net spylgerjochtige, hy hopet der tsjin VVV-Venlo by te wêzen. Halilovic makket in goeie yndruk op Jansen. "Ik heb gisteren en vandaag (woansdei) met hem getraind en hij laat zien dat hij goed kan voetballen. Hij wil graag aan de bal komen en is vaardig. Hij kan fel en agressief doordekken, dus daar verwacht ik veel van."

Jansen woe syn opstelling foar moarn net frij jaan. "We gaan zeker wat veranderen, maar de opstelling geven we niet prijs. Dat heeft aan de ene kant te maken met de uitslagen van de coronatests die morgen pas komen. Aan de andere kant hoeven we RKC ook niet wijzer te maken dan ze al zijn."