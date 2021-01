Ien gefal Britske coronafariant yn Fryslân, GGD tige wach op nije gefallen

Folle besmetliker

De eangst foar de Britske fariant is sa grut, omdat dy folle besmetliker is. De R, dat is it reproduksjegetal, leit folle heger as it firus dat hjir no omgiet. Dêrfan is de R 0,9. Fan de Britske fariant leit dy tusken de 1,3 en de 2 Dat betsjut dat ien persoan tusken de 1,3 en 2 oaren besmette kin. En dan giet it hurd.

Net deadliker

De Britske fariant is net gefaarliker of deadliker as it oare coronafirus. It gefaar sit him yn de oantallen. As mear minsken besmet wurde, sil de druk op de soarch fierder tanimme. Yn Londen stean bygelyks al rigen sikeauto's foar de doarren fan de sikehuzen te wachtsjen oant dat der plak is. De eangst is dat ek hjir de sikehuzen it net mear oankinne en dat der in kar makke wurde moat oer libben en dea. Wa kriget in behanneling en wa net?

Faksins fan no jouwe ek beskerming tsjin Britske fariant

Jaap van Dissel fan it RIVM sei woansdeitemoarn dat hy ferwachtet dat de Ingelske fariant hjir dominant wurde sil. Net op koarte, mar al op de wat langere termyn. It iennige dat se dwaan kinne, is it tal kontakten tusken minsken beheind hâlde en gau trochsette mei de faksinaasjekampanje. Want dúdlik is dat de faksins dy't no op 'e merk binne, beskerming biede tsjin de Britske fariant.