Jûnsklok: in goed idee of net?

Jûnsklok ferskilt per regio

De tiid fan it útgeansferbod ferskilt per regio, fertelt Wytze Russchen dy't yn it doarp Sitges flakby Barcelone wennet. Yn Kataloanië giet de jûnsklok om 10 oere yn en yn Madrid om 12 oere nachts.

Unwerklik

Yn it begjin hie it wat ûnwerkliks foar Russchen. It die him tinken oan oarlochstiid, al hat er de oarloch sels net meimakke. It fielt as reitsje jo it rjocht op gean en stean wêr't jo wolle kwyt. Jo wurde beheind yn jo frijheid.

Gewenning

Mar alles went. Ast jûns in ôfspraak hast, wurdts nei njoggen oere al wat ûnrêstich, want moatst om 10 wer binnen wêze. Mar wy binne der no op ynsteld, seit Russchen. De boetes lige der ek net om yn Spanje. Dy 600 euro binne foar in hiel soad minsken in moannesalaris.

Hege need by de hûn

Russchen is ien kear bûtendoar trappearre troch de plysje. Dat wie doe't syn hûn driuwend 'wat dwaan moast'. Hy koe it lykwols útlizze oan de plysje dat er in jildige reden hie om bûtendoar te wêzen. Dat it net wie om te drinken of om in feestje te fieren.

Want dêr is it de Spaanske oerheid om te dwaan: it tal minsken te ferminderjen dat bûtendoar byninoar komt en dêr dan sûnder mûlkapkes en te ticht opinoar oan it drinken en feeestfieren slacht.