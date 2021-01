Folgje 3 dagen alles oer de Hynstekeuring by Omrop Fryslân

De jierlikse hynstekeuring fan de KFPS, de Koninklijke Vereniging "Het Friesch Paarden-Stamboek" wurdt dit jier trije dagen lang útstjoerd troch Omrop Fryslân. De finaledei fan de Hynstekeuring wurdt alle jierren al útstjoerd troch de Omrop en dêr stimme in soad minsken op ôf út de hiele wrâld wei. No't der gjin publyk by wêze kin, is it hiele evenemint fan 14 oant en mei 16 jannewaris live te folgjen by Omrop Fryslân. De earste twa dagen, tongersdei en freed, fia meartalige livestreams op de webside en de Omrop-app en de lêste dei, sneon, ek op telefyzje.