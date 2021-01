Fûgels hâlde is populêr, feriening Surhústerfean hopet op nije leden

Sels hat Henk Postma, de foarsitter fan de feriening, it moai foarinoar. Yn de achtertún fan syn hûs yn Surhústerfean stean sûnt goed tweintich jier meardere grutte foliêren. "Ik haw hjir op dit stuit sa'n sechtjin fûgels", fertelt Postma. "Der sit wol aardich wat wurk yn. Se moatte fansels alle dagen iten en drinken hawwe. Myn frou helpt ek in soad, as ik it drok haw. It giet hiel moai sa mei ús beiden."

Ledegroei

De fûgelferiening yn Surhústerfean hat op dit stuit sawat sechtich leden. Der is de ôfrûne tiid sprake fan in lichte groei, foaral by de jeugd. Postma hopet dat de coronatiid derfoar soarget dat mear minsken lid wurde wolle fan de feriening. "Je kinne elkoar dan helpe, en tips en advys jaan. Want der komt fansels wol wat te sjen by it hâlden fan fûgels."